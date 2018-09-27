"Ъ": власти Москвы просят увеличить финансирование МТУ почти на 800 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо с предложением увеличить финансирование Московских центральных диаметров (МЦД) почти на 771,6 млрд рублей. По данным газеты "Коммерсантъ", развитие Московского транспортного узла (МТУ) включили в комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Как пишет в четверг издание, на прошлой неделе Собянин обратился в письме к вице-премьеру Максиму Акимову, в котором сообщил, что из необходимых на реализацию МЦД 931 млрд рублей финансированием обеспечены лишь 159,5 млрд рублей. По данным источника "Коммерсанта", потребность в финансировании составляет 771,6 млрд рублей до 2023 года, или 154,3 млрд рублей ежегодно.
В настоящий момент 53,1 млрд рублей предусмотрены в бюджете РФ на 2019-2021 годы, еще 65,1 млрд рублей- в бюджете столицы, 41,3 млрд рублей выделяет РЖД. По данным газеты, мэр столицы попросил Акимова поддержать предложение о дальнейшей реализации проекта МТУ, а также поручить предусмотреть соответствующее финансирование.
В РЖД изданию подтвердили, что идет обсуждение финансирования столичного транспортного узла. "Для увеличения скорости и объемов перевозки контейнерных грузов с Дальнего Востока в направлении портов Северо-Запада и западной границы требуется усиление инфраструктуры большого Московского окружного кольца и подходов к нему. Развитие внутригородских и пригородных перевозок требует усиления инфраструктуры Московского центрального кольца (для организации движения поездов с интервалом четыре минуты), Савеловского, Смоленского, Рижского и Курского направлений (проекты МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск), других радиальных направлений и соединительных линий, развития конечных станций оборота электропоездов",- сообщили изданию в РЖД, пояснив, что развитие МТУ включает множество проектов.
В мае президент России Владимир Путин поручил до октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.