МЭР ожидает укрепления рубля к концу 2018 года

Об этом, выступая в Общественной палате, заявила директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР России Полина Бадасен.

"Мы ожидаем некоторого укрепления курса рубля к концу года с учетом принятых решений. В целом то, что сейчас происходит на валютном рынке, это кризис валют развивающихся стран. А с точки зрения фундаментальных факторов Россия на этом фоне выглядит намного устойчивее и намного лучше", - сказала она.

Санкционные опасения

На рубль и ОФЗ в апреле и августе оказывали давление новые санкции или опасения введения новых ограничений со стороны США в адрес РФ. Так, в апреле "Русал" подпал под санкции США вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Курс доллара с начала года по 1 августа вырос к рублю на 8,4%. При этом практически весь этот рост - около 8,2-8,3% произошел в начале апреля, когда США ввели новые санкции против России.

Позже в августе санкционное давление на рубль продолжилось, только за август курс доллара к рублю подскочил еще на 7,9%, а с 3 по 10 сентября подорожал еще на 4,6%. В частности, 27 августа начали действовать очередные ограничения США в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Однако опасения финансистов вызывают возможные ноябрьские санкции, в числе которых предполагается фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Время покупать рубли

Рубль достиг минимума 2018 года к доллару 10 сентября, когда доллар был на отметке 70,6 рубля впервые с марта 2016 года. На следующий день, 11 сентября, Business FM опубликовано интервью министра экономического развития РФ Максима Орешкина, в котором он согласился с выводом издания о том, что настало время продавать доллары и покупать рубли.

Позже в кулуарах Восточного экономического форума 12 сентября Орешкин заявил, что рубль сейчас сильно отклонился от фундаментальных значений. Он добавил, что на конец года курс ожидается на уровне 63-64 рублей за доллар.

С минимума 10 сентября по 27 сентября рубль укрепился к доллару на 6,8%. В четверг, по данным Мосбиржи, курс доллара опустился ниже 66 рублей, до 65,79 рубля. Курс евро за тот же период времени опустился к рублю на 6,1%, до 76,9 рубля.