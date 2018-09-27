Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год. Согласно процедуре, закон об исполнении федерального бюджета за очередной финансовый год принимается в одном, окончательном, чтении.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в январе - декабре 2017 года сложились в сумме 15,1 трлн рублей, или 102,5% прогнозного показателя на год (в 2016 г. - 13,5 трлн рублей, или 100,7%). Из общего объема доходов федерального бюджета нефтегазовые доходы составили 5,97 трлн руб., или 103% прогнозного показателя, ненефтегазовые - 9,1 трлн, или 102,1%. Общий объем доходов по сравнению с уровнем в 2016 году увеличился на 1,6 трлн рублей, или на 12,1%.

Согласно оценке Счетной палаты РФ, по 104 видам доходов исполнение за 2017 год не достигло уровня прогноза поступлений, указанного в законе о федеральном бюджете на 2017 год, на 89,6 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета в 2017 году исполнены в сумме 16,4 трлн рублей, или 96,5% показателя сводной росписи с изменениями (в 2016 году - 16,4 трлн рублей, или 98,7%).

По данным Счетной палаты, общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 591,1 млрд рублей, из них около 75% составляют неиспользованные бюджетные ассигнования, остатки по которым в соответствии с бюджетным законодательством РФ направляются в 2018 году на те же цели.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2017 года сложился в сумме 1,3 трлн рублей (1,5% утвержденного ВВП) при утвержденном годовом объеме дефицита в 2 трлн рублей. Финансирование дефицита бюджета РФ в основном обеспечено за счет использования средств Резервного фонда, а также средств по операциям с государственными ценными бумагами. Размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, составило 1 трлн 756,4 млрд рублей, погашение - 633 млрд рублей.

Объем ВВП в январе - декабре 2017 года в текущих рыночных ценах сложился в сумме 92 трлн рублей, или 99,8% прогнозируемого объема. Динамика темпов прироста ВВП в течение года характеризуется следующими данными: в I квартале 2017 года прирост составил 0,5% к аналогичному периоду 2016 г., во II квартале - 2,5%, в III квартале - 1,8%, в IV квартале (по оценке Счетной палаты) - 1,3%. В целом за 2017 год рост ВВП составил 1,5%, что существенно ниже прогнозного значения (2,1%). Отрицательная динамика добавленной стоимости в целом за 2017 г. наблюдалась в строительстве (снижение на 0,2%), а также образовании (снижение на 0,1%) и деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (снижение на 0,2%). Годовая инфляция составила 2,5%, что на 2,9% ниже показателей, достигнутых по итогам 2016 года (5,4%).

По состоянию на 1 января 2018 года объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 3,752 трлн рублей. Средства Резервного фонда в полном объеме (более 1 трлн рублей) использованы в 2017 году для обеспечения сбалансированности федерального бюджета.

Резервы снизились меньше, чем предполагалось

Депутаты Госдумы от "Единой России" позитивно оценили исполнение федерального бюджета за 2017 год.

"Это первый год выхода из кризиса. Страна преодолела рецессию, страна вышла на экономический рост, и 1,5% - это не статистическая погрешность, а реальный рост экономики", - отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"У нас сократился ненефтегазовый дефицит, это значит, что слезание с нефтяной иглы - этот процесс идет, у нас растут доходы, не связанные с нефтью и газом. Выросла собираемость налогов, инфляция достигла исторического минимума. Существенно меньше снизились резервы, чем мы предполагали", - указал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Несмотря на то, что Резервный фонд был потрачен, как и предполагали, Фонд национального благосостояния вырос, констатировал он. "Увеличение резервов для нас необходимо, и в этом смысле 2017 год можно оценить позитивно", - резюмировал Жуков.