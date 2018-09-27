Глава Читы в ответ на критику Матвиенко объяснил проблемы с благоустройством города

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Читы, председатель городской думы Анатолий Михалев в ответ на критику спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко объяснил проблемы с благоустройством столицы Забайкальского края недостатком средств в муниципальном бюджете и масштабными летними паводками. Об этом он заявил в четверг ТАСС.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала вице-премьера Виталия Мутко ускоренными темпами заниматься благоустройством российских городов, в очередной раз подвергнув критике неэффективных местных руководителей. Среди негативных примеров она выделила Читу и Новосибирск. Матвиенко во второй раз с начала года раскритиковала руководство Читы: в начале июля во время рабочей поездки в Забайкальский край она уже заявляла, что давно не видела такого неухоженного, неблагоустроенного города.

"После того как Валентина Ивановна побывала в Чите и сделала замечания, многое уже устранено. <...> Но сильно подвело наводнение (в июле в городе выпало рекордное количество осадков, что привело к масштабному разливу реки Чита - прим. ТАСС): многое не удалось сделать, так как значительную часть средств пришлось направить на устранение последствий [чрезвычайной ситуации]. Кроме того, несколько лет назад в бюджете края были предусмотрены небольшие, 50 млн рублей, деньги для выплаты городу как столице края, но последние два года, к сожалению, учитывая бюджет Забайкальского края, мы их не получаем", - сказал Михалев.

Глава города подчеркнул, что понимает непростое состояние краевого бюджета: "Когда на карту приходится ставить или выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, или дотации на благоустройство, конечно, я могу понять губернатора, которая выбирает зарплаты". "Понимание есть, но ситуация для Читы не из лучших", - заключил глава города. При этом он напомнил, что благоустройством занимается горадминистрация, которой он не руководит - с 2014 года, когда Михалев сменил пост мэра на пост председателя гордумы и главы города, администрацией руководит сити-менеджер, назначаемый городской думой и подотчетный ей.

В августе губернатор Забайкальского края Наталья Жданова также обвиняла администрацию Читы в саботаже из-за неухоженности города. Тогда Жданова подчеркнула, что в случае дальнейшего неисполнения "мэрией своих прямых обязанностей" к решению вопроса привлекут прокуратуру и главного федерального инспектора в Забайкальском крае Дмитрия Колозина. Власти Читы обещали исправить ситуацию.