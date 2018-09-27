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Пенсионный закон

Жириновский попросил отметить в стенограмме заседания, что ЛДПР поддержала поправки Путина

При этом лидер фракции заявил, что партия воздержится от голосования за законопроект о пенсионных изменениях в третьем чтении

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил зафиксировать в стенограмме пленарного заседания Госдумы позицию фракции, поддержавшей накануне во втором чтении президентские поправки к законопроекту о пенсионных изменениях.

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"В прессе правильно прошла информация, что все депутаты Госдумы поддержали президентские поправки к закону. И я еще раз хочу отметить, что фракция ЛДПР тоже в полном составе поддержала, чтобы здесь не было разночтений, чтобы в стенограмме добавили еще раз заявление, что мы полностью поддержали все президентские поправки", - обратился Жириновский к спикеру палаты Вячеславу Володину.

"Мы так и поняли вчера, потому что вы аплодировали принятию этих поправок, более того, я вам задал вопрос, обратив внимание зала на вашу позицию, и вы сказали: мы приветствуем принятие этих поправок", - отреагировал Володин и дал поручение отметить в стенограмме заседания позицию фракции.

С аналогичным заявлением Жириновский выступил и перед началом заседания, добавив, что либерал-демократы в том числе поддержали закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. При этом фракция воздержится от голосования за законопроект о пенсионных изменениях в целом в третьем чтении, добавил лидер ЛДПР.

Госдума рассмотрит в четверг в окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства. В среду документ прошел второе чтение.

Теги
Пенсионный законПутин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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