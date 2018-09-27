"Яндекс" поздравил Google с 20-летием

ТАСС, 27 сентября. Российский "Яндекс" поздравил американскую компанию Google с 20-летним юбилеем.
Поздравление показывается в поисковой выдаче "Яндекса" при запросе "день рождения Google".
"4 сентября появилась компания Google, 15 сентября - домен Google.com, но день рождения обычно празднуют именно 27 сентября. В любом случае, с днем рождения, Гугл", - говорится в сообщении.
Кроме того, логотип "Яндекса" на главной странице оформлен в цветах Google.
Поисковая система Google была создана в 1998 году в качестве учебного проекта студентов.