"Ъ": "Почта России" намерена войти в топ-5 самых рентабельных операторов мира

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Почта России" намерено войти в топ-5 почтовых операторов мира по маржинальности бизнеса, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект стратегии развития предприятия до 2023 года.
В частности, по данным "Коммерсантъ", документ предусматривает выход почтового оператора на рынок социальных услуг, получение статуса ГЭПС и развитие логистической инфраструктуры для e-commerce.
В результате выручка компании в 2023 году должна составить 274 млрд рублей, а уровень рентабельности - 13%. Для сравнения: прогнозируемая выручка за 2018 год составляет около 190 млрд рублей, а уровень рентабельности - 7%. Для достижения указанных выше показателей "Почте России" необходимо инвестировать в свое развитие 133 млрд рублей, 87 млрд из которых придутся на собственные средства, а оставшиеся 46 млрд на заемное финансирование.
В том числе компания планирует направить 40 млрд рублей на цифровизацию бизнеса, 48 млрд рублей - на логистический комплекс (в частности, планируется увеличить число логистических процессинговых центров с двух до 40), 36 млрд рублей - на модернизацию отделений почтовой связи (ОПС) и повышение эффективности внутренних бизнес-процессов, 8 млрд рублей - на открытие окон Почта-банка. Еще 50 млрд рублей "Почта России" планирует вложить в модернизацию ОПС в небольших населенных пунктах "для создания точек притяжения в качестве основы платформы социальных и медицинских услуг". Эти деньги предприятие рассчитывает получить от государства в виде инвестиций в уставный капитал в 2019-2020 годах.
Сейчас стратегия "Почты России" проходит согласование в правительстве. По данным "Ъ", документ направлен в Минкомсвязь, Минфин, Минэкономики, Росимущество и ФАС.