"Газпром медиа" не планирует отзывать судебные иски к "Яндексу"

Ранее Мосгорсуд отклонил два заявления "Яндекса" об отмене обеспечительных мер по заявлениям телеканалов, входящих в холдинг "Газпром медиа", до вынесения окончательного решения.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром медиа" не планирует отзывать судебные иски к компании "Яндекс", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Мы удовлетворены решением суда. При этом на сервисе "Яндекс. Видео" по-прежнему есть возможность смотреть пиратский контент, как наших, так и других правообладателей, - сказали в пресс-службе. - Мы не планируем отзывать судебные иски".

В холдинге также предупредили, что если "Яндекс" будет затягивать процесс удаления противоправного контента, ссылаясь на поиск технических решений, то это вынудит "Газпром медиа" "поднять волну исков и по другим проектам". При этом в холдинге не стали комментировать возможность заключения мирового соглашения.

В свою очередь гендиректор канала "ТВ-3" Валерий Федорович, который входит в число истцов, отметил в беседе с журналистами, что если Мосгорсуд отклонил заявления, то это означает, что истцы правы.

Компании "Парнас Медиа" (телеканал "Супер") и "Телеканал ТВ-3" просят суд обязать "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей каждому в качестве компенсации за нарушение исключительного права. Аналогичные иски к "Яндексу" подали ранее телеканалы ТНТ и 2x2.