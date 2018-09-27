Samsung запатентовал технологию, позволяющую считывать отпечатки пальцев экраном гаджета

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Samsung разработал технологию, позволяющую в целях повышения безопасности считывать отпечатки пальцев пользователя гаджета непосредственно экраном устройства. Соответствующий патент появился в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Об этом сообщил интернет-портал androidheadlines.com.

Технология реализована с помощью так называемых подэкранных дактилоскопических датчиков, которые при этом используют подсветку дисплея гаджета. В сопровождающей документации патента отмечено, что после первичного определения отпечатка пальца владельца устройства проводится повторная проверка с использованием освещения разной степени интенсивности.

"После этого результаты двух сканирований сравниваются на предмет того - являются ли они отпечатками пользователя или нет. Если алгоритм не находит расхождений, то процесс аутентификации проходит успешно", - пишет интернет-портал.

В случае, если Samsung решится начать использовать данную технологию, то она может появиться уже в смартфоне Galaxy S10, который должен выйти в начале следующего года. По мнению портала, подэкранный считыватель отпечатков пальцев "может существенно повысить безопасность устройства в целом".

Samsung - один из крупнейших производителей электроники. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Сувон в Южной Корее. Оборот компании за прошлый год составил более $220 млрд.