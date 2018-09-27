Володин поручил комитетам Госдумы изучить эффективность реализации госпрограмм

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы проанализировать эффективность реализации госпрограмм, что позволит увеличить вклад парламентариев в работу над проектом федеральном бюджета.

Комментируя критику, прозвучавшую от оппозиции в адрес правительства на заседании в четверг при обсуждении законопроекта об исполнении федерального бюджета на 2017 год, спикер порекомендовал депутатам "для чистоты отношений быть критичными и к себе". "[Существует] 40 госпрограмм, наши профильные комитеты внимания их исполнению не уделяют", - констатировал он, отметив, что лишь думский комитет по бюджету и налогам занимается этим вопросом.

"А что касается наших коллег из комитетов по здравоохранению, по образованию, по культуре, по социальной политике... дальше я могу перечислять, огромная просьба: изменить отношение к вопросу рассмотрения бюджета на следующий год и к вопросу рассмотрения исполнения федерального бюджета за прошедшие годы, - подчеркнул Володин. - Очень многое зависит от профильных комитетов, если они начнут работу именно такую, детальную по [анализу эффективности] реализации госпрограмм".

"У нас сейчас, кроме госпрограмм, еще национальные проекты (их 12), и было бы, конечно, правильно, чтобы комитеты проводили анализ, что эффективно выполняется, а что нет", - продолжил председатель Госдумы. В связи с этим он предложил отраслевым думским комитетам реализовать этот новый подход к работе над бюджетом уже в текущем году и дать оценку эффективности реализации госпрограмм.