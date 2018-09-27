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Google создала виртуальную версию гаража, в котором появилась компания

27 сентября корпорация отмечает день рождения

Google создала вирутальную версию гаража, где 20 лет назад появилась компания. Об этом сообщается в ее официальном блоге. 

"В честь двадцатого дня рождения Google мы приглашаем вас совершить путешествие во времени и в режиме "Просмотр улиц" отправиться на виртуальную прогулку по гаражу, в котором появился Google. За 20 лет этот гараж почти не изменился", - сообщает компания. 

Ранее российская поисковая система "Яндекс" поздравила Google с 20-летним юбилеем, оформив свой логотип в цвета американской корпорации.

Компания Google была создана в 1998 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином. День рождения корпорации принято отмечать 27 сентября.

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