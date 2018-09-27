Кудрин предложил усилить наказание за брошенные объекты незавершенного строительства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает необходимым приравнять незавершенное строительство к халатности и усилить наказание за такие действия.

"Сегодня в докладе об исполнении госпрограмм я особенно уделил внимание вопросу незавершенного строительства. Из 450 объектов 145 не было введено в срок даже в первой половине этого года. Это означает, что больше 100 объектов передвинуто на более поздний срок, но еще большее беспокойство вызывают брошенные объекты, которые прекратили финансироваться и остаются незавершенным строительством", - сказал Кудрин журналистам по итогам обсуждения в Госдуме исполнения бюджета на 2017 год.

Кудрин напомнил, что ранее было дано поручение проинвентаризировать объекты незавершенного строительства и наметить планы действий в связи с этими объектами.

"Какие-то объекты уже надо списать с баланса, какие-то - продать бизнесу или инвесторам, какие-то - начать достраивать. Сегодня в новой информационной системе, которая создана, обозначено несколько тысяч объектов, при этом заморожено 2,5 трлн рублей в этих объектах, которые брошены без консервации. Мы считаем, что такой случай, когда прекращается финансирование, должен стать чрезвычайным событием. Когда не просто передвинут срок его введения, когда объект брошен, должны приниматься меры как административного характера, так и, может быть, более сложные составы, связанные с халатностью. Особенно если этот объект был поставлен под консервацию и утрачивает свои свойства, его потом нельзя даже достраивать", - считает глава Счетной палаты.

В ситуации с незавершенным строительством должен быть осуществлен перелом, убежден Кудрин. "За прошлый год оно снова увеличилось более чем на 200 млрд рублей суммарно по стране, там, где участвуют федеральные средства, и перелом не наступил в ситуации с незавершенным строительством. В течение года надо общими усилиями с правительством, с депутатами, добиться этого перелома", - резюмировал он.