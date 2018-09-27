Тульская облдума приняла закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста

ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы в четверг на очередном заседании приняли закон о сохранении региональных льгот для жителей предпенсионного возраста - женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. В общей сложности их получателями являются около 160 тыс. человек, сообщил журналистам председатель регионального парламента Сергей Харитонов.

"Областная дума в четверг приняла закон, согласно которому региональные льготы и меры социальной поддержки сохранятся для женщин при достижении 55 лет и для мужчины при достижении 60 лет. В Тульской области действует 26 видов таких региональных льгот, которые получают свыше 160 тыс. человек, годовое финансирование составляет 3,4 млрд рублей", - сказал Харитонов.

В числе региональных льгот - компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг, скидки по транспортному налогу и на проезд в пригородном железнодорожном транспорте и другие. Новые нормы в областном законодательстве вступят в силу с 1 января 2019 года и будут действовать еще 10 лет, до завершения преобразований в пенсионной системе России.

Как сообщалось, Госдума 26 сентября приняла во втором, основном чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 были против, один депутат воздержался.

Ключевые поправки к правительственной инициативе внес президент РФ Владимир Путин, предложив установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет. В новую редакцию включены и корректировки депутатов Госдумы и сенаторов от "Единой России", которые сокращают на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся изначально 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.