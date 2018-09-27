ПФР: "цифровой портрет" будет у 80% населения к 2025 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сведения о персональной траектории развития в электронной трудовой книжке, собственный "цифровой портрет" появится у 80% населения России к 2025 году. Об этом заявил в четверг начальник департамента информационных технологий Пенсионного фонда России (ПФР) Дмитрий Кузнецов на конференции, посвященной правовому регулированию цифровой среды.

"В программе "Цифровой экономики" (утверждена в 2017 году - прим. ТАСС) введен термин "персональная траектория развития". По ходу всей жизни там будут фиксироваться все достижения [человека], <...>, промахи, ошибки, большие проекты, которые он совершал. Фактически это тот цифровой портрет каждого гражданина, который будет формироваться с его рождения <...> 80% трудоспособного населения будут иметь к 2025 году цифровой портрет, который будет содержаться в цифровом мире", - сказал Кузнецов.

С апреля 2018 года проводится эксперимент по апробации механизма ведения кадровых документов в электронной форме. Завершение эксперимента планируется в ноябре 2018 года. По его итогам будут подготовлены предложения и определены этапы внедрения соответствующих норм.