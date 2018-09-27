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Майский указ — 2018

МЭР: экономика РФ может войти в топ-5 даже при оптимистичном развитии стран-конкурентов

По оценкам МВФ, сейчас в первую пятерку по номинальным размерам ВВП входят США, Китай, Япония Германия и Великобритания

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира даже в случае реализации оптимистичных прогнозов по развитию стран-конкурентов. Об этом заявила директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Полина Бадасен, выступая в Общественной палате.

"Когда мы прогнозируем вхождение России в пятерку крупнейших экономик, мы берем для расчетов оптимистичные прогнозы по нашим в данном случае конкурентам (странам-конкурентам - прим. ТАСС), оптимистичные прогнозы МВФ. И даже с учетом их прогноза мы выходим на эту национальную цель развития", - сказала Бадасен.

Президент России Владимир Путин в своем новом майском указе предложил правительству страны в ближайшие шесть лет обеспечить "вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира". Сейчас, по оценкам МВФ, первую пятерку по номинальным размерам ВВП составляют США, Китай, Япония Германия и Великобритания.

По паритету покупательной способности (ППС) первые пять мест занимают Китай, США, Индия, Япония и Германия. При этом идущая следом Россия совсем немного отстает от Германии.

ППС - это один из общепринятых в мировой экономике способов оценки соотношения денежных единиц разных стран. На его основе соотношение валют устанавливается по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. А номинальный ВВП обычно оценивается в долларах США и соответственно зависит прежде всего от обменных курсов.

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РоссияМайский указ — 2018
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