Кудрин прогнозирует повышение цен на нефть в течение 2-3 лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что цены на нефть могут повыситься в перспективе 2-3 лет. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24", комментируя возможность сохранения тренда на рост нефтяных котировок.

"Пока мы прогнозируем некоторое повышение цены на нефть. Я думаю, это может произойти даже на 2-3 года", - сказал он, отметив, что в ближайшие три года спрос на нефть вырастет больше чем на 3 млн баррелей в год. При этом, по его словам, предложение Ирана и США не сможет полностью удовлетворить спрос. "Вот почему мы думаем, что цена не нефть несколько вырастет", - добавил он.

По словам главы Счетной палаты, за рубежом трех лет можно ожидать снижения цен. При этом за время роста нефтяных котировок существенно пополнится Фонд национального благосостояния. "В целом на экономику (рост цен - прим. ТАСС) повлияет положительно, потому часть доходов останется у нефтяных компаний, они больше проинвестируют, может быть, не только в добывающую отрасль, но и в обрабатывающее производство, например, химическую промышленность", - отметил Кудрин.

25 сентября цена нефти Brent превысила $82 за баррель. Стоимость фьючерса достигла такого показателя впервые с 12 ноября 2014 года.