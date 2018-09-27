Вологодский моногород Сокол рассчитывает получить статус ТОР до конца года

ВОЛОГДА, 27 сентября. /ТАСС/. Моногород Сокол Вологодской области планирует получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) до конца этого года. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

"Получение статуса ТОР для Сокола находится в завершающей стадии, идет процесс отшлифовки документов в Министерстве экономического развития РФ при определенном сопровождении Министерства промышленности. До конца этого года Сокол должен получить такой статус", - сказал Тушинов.

Ранее сообщалось, что резидентами ТОР в Соколе планируют стать пять компаний, чьи проекты суммарно оцениваются более 1,8 млрд рублей. Ядром территории должен стать кластер деревообработки. В частности, компания "Кузькин дом" планировала создать мастерскую по производству игрушек и сувенирной продукции, предприятие "Агропромторг" - линию по переработке полимерных отходов.

Моногород Сокол - третий по величине в области после Вологды и Череповца, в нем проживает около 37 тыс. жителей. В Соколе создан одноименный индустриальный парк площадью 210,2 га с полноценной инфраструктурой, где зарегистрированы два резидента. На данный момент градообразующими предприятиями Сокола являются ПАО "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат" и АО "Сокольский деревообрабатывающий комбинат" ("Сокольский ДОК"), входящие в группу компаний Segezha Group корпорации АФК "Система".