Дорога от Петербурга до Черного моря к 2025 году станет скоростным автобаном

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Трассы М-4 и М-11 станут единым высокоскоростным автобаном от Санкт-Петербурга до Черноморского побережья к 2025 году, сообщил в четверг журналистам председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах.

"С 2018 по 2024 год [планируется] окончание работ на участке Лосево - Павловск [в Воронежской области], запуск в полноценную работу обхода Аксая [в Ростовской области], строительство обхода Краснодара. В этот период будет сформирована бесшовная трасса, <...> классический автобан", - сказал Кельбах.

Он уточнил, что в результате реконструкции трассы, ведущей от Москвы до побережья Черного моря, будут, в частности, убраны все левые повороты, которые замедляют общую скорость движения потока, построены и введены в эксплуатацию обходы населенных пунктов. Ранее сообщалось, что также планируется строительство транспортных развязок.

По словам Кельбаха, благодаря тому, что М-4 будет связана с трассой М-11, ведущей от Санкт-Петербурга до Москвы, автомобилисты получат возможность быстрее добраться к черноморскому побережью не только из Москвы, но и из Петербурга.

Трасса М-4 "Дон" общей протяженностью 1543 км соединяет Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодарский край. Основная часть автомагистрали от Москвы до Краснодара является составной частью европейского маршрута E115. На трассе выполнены подъезды к городам Елец, Липецк, Новочеркасск, а также объезды Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара.

О трассе

Скоростная трасса М-11 протяженность 669 км протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога, в основном, пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на в нескольких местах с устройством транспортных развязок в разных уровнях - это позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 "Россия" на скоростную автомагистраль и наоборот.

Уже открыто более половины трассы: обходы Торжка, Вышнего Волочка, Солнечногорска и Клина, а также участки от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км). На обеих трассах, М-4 и М-11, есть платные участки.