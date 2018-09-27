КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" планирует построить платную дорогу из Краснодара в Новороссийск, которая будет подводить к дальним подходам к Крымскому мосту, сообщил в четверг журналистам председатель правления "Автодора" Сергей Кельбах.

"Готовимся к проектированию Краснодар - Абинск - Новороссийск, скоростной трассы", - сказал он.

Он уточнил, что трасса будет связана с идущей от Москвы М-4, дальним Западным обходом Краснодара, строительство которого планируется в ближайшие годы, а в Новороссийске соединяться с дальними подходами к Крымскому мосту.

Платная дорога станет дублером уже существующей трассы, но позволит проехать из города в город быстрее.

Он добавил, что готовится к передаче в Главгосэкспертизу проект 12-километровой трассы Цемдолина - Портовая, которая позволит значительно разгрузить улицы Новороссийска, убрав с них иногородний транспорт.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.