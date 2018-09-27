Медведев: на нацпроекты и развитие инфраструктуры направят более 5,5 трлн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. На национальные проекты и развитие инфраструктуры России в течение трех лет планируется направить более 5,5 трлн рублей.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, посвященного рассмотрению проекта Основных направлений деятельности правительства до 2024 года.

"Эти средства огромны, они очень значительны. На национальные проекты и развитие инфраструктуры в следующие три года планируется направить более 5,5 трлн рублей, - сказал Медведев. - Эти деньги уже предусмотрены в проекте федерального бюджета.

Премьер пояснил, что для экономического блока национальных проектов (развитие цифровой экономики - 415 млрд рублей, повышение производительности труда - 21 млрд рублей, поддержка несырьевого экспорта - 271,5 млрд рублей, поддержка малого и среднего бизнеса - 136,5 млрд рублей) предусмотрено почти 845 млрд. Глава правительства добавил, что еще 1,5 трлн будет направлено на создание современной инфраструктуры, в том числе, на строительство и ремонт автомобильных дорог.

Финансирование национального проекта по образованию составит порядка 350 млрд рублей, по жилищному строительству - около 320 млрд рублей. "В общей сложности, даже более 400 млрд рублей мы выделяем для национальных проектов в сфере науки, экологии и культуры", - сообщил Медведев. Глава правительства также рассказал, что самой большой статьей расходов в рамках нацпроектов станет социальная сфера и повышение качества жизни.

"На проекты в демографии и здравоохранении в ближайшие три года будет выделено более 2,2 трлн рублей, социальный блок, таким образом, один из самых объемных и важных блоков в рамках сновных направлений деятельности правительства", - указал Медведев.

Основные направления деятельности правительства

Премьер также отметил, что окончательная версия основных направлений деятельности до 2024 года должна быть подготовлена до 1 октября. "До 1 октября этот документ в соответствии с майским указом президента должен быть представлен мне на утверждение, - сказал он. - Сейчас мы его обсудим с тем, чтобы финальная версия легла ко мне на стол в ближайшие несколько дней".

Медведев подчеркнул, что основные направления деятельности определят на ближайшие годы всю работу кабинета министров. "В значительной степени это будет влиять на жизнь страны, - сказал он. - Именно с таким пониманием ответственности мы и подошли к его подготовке". Премьер добавил, что в основе документа "трезвая, в чем-то даже жесткая оценка ситуации, и не в меньшей степени уверенность в наших силах". Глава правительства напомнил, что жить и действовать приходится в агрессивной среде и в условиях меняющегося мира. Он подчеркнул, что это касается ситуации на мировых рынках, политической обстановки в целом и непрекращающегося санкционного давления.

Премьер-министр сделал акцент на то, что президент РФ Владимир Путин в майском указе сформулировал новые национальные цели, на достижение которых и направлен проект ОНДП. Он подчеркнул, что подготовленный документ "требует предельной конкретики, четкой координации действий". "Поэтому слова и сочетания типа "возможно", "когда-нибудь" или "в среднем" нужно по-максимуму из документа устранить", - распорядился премьер, призвав выйти на новые темпы и качество работы.

Медведев обратил внимание на то, что национальные проекты не покрывают всех сфер жизни, поэтому, по не попавшим в них направлениям работа должна вестись не менее энергично, чем по нацпроектам.

"Для того, чтобы жестче увязать национальные проекты и другие направления деятельности с целями развития, будут сформированы модели их выполнения с показателями, отчеты о достижении которых я буду рассматривать не реже двух раз в год", - сказал премьер. По его словам, первое такое мероприятие будет запланировано на начало марта 2019 года. Темой станет подведение итогов работы за 2018 год. Премьер рассчитывает, что "такая практика позволит максимально эффективно использовать выделяемые средства".

Планы развития транспорных коридоров

Медведев также сообщил о планах развития транспортных коридоров в РФ. "Мы планируем расширить и модернизировать все сегменты транспортной инфраструктуры от железных дорог до речного транспорта, обеспечить новые проекты доступной электроэнергией", - заявил глава кабинета министров.

По его словам, "отдельная большая задача - развитие глобальных транзитных маршрутов". Среди них Медведев перечислил коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Северный морской путь. "Мы планируем увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн ежегодно, довести грузопоток, который идет по Северному морскому пути, до 80 млн тонн каждый год", - уточнил премьер.

"Кроме того, планируем через развитие региональных аэропортов, поддержку маршрутной сети внутри страны существенно переориентировать авиационный трафик: доля внутренних рейсов, которые минуют Москву, вырастают до 50%", - подчеркнул председатель правительства. Он надеется и на снижение стоимости авиабилетов.

"Результат, к которому мы идем, - это качественно иная связанность деловых и промышленных центров, крупных городов, людей в нашей стране", - указал Медведев. По его мнению, "предстоит объединить региональные рынки товаров, услуг, труда за счет новых инфраструктурных сопряжений и таким образом обеспечить доступ людей к наиболее значимым объектам от крупных аэропортов и производственных кластеров до социальных учреждений, включая районные поликлиники, образовательные центры, торговые места".