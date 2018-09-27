Госдума приняла закон о снятии ограничений на внесение поправок в законы о налогах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, приостанавливающий до 1 января 2019 года ограничения по срокам на корректировку законодательства о налогах и сборах. Документ инициировало правительство РФ.

Речь идет об изменениях, которые приводят к корректировке доходов бюджетов всех уровней. Согласно действующим нормам, вносить поправки в налоговое законодательство можно не позже, чем за месяц до поступления в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год. Проект бюджета вносится в Думу до 1 октября.

Закон подготовлен для перераспределения доходных источников между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации, в том числе в рамках майского указа президента РФ.

"В связи с началом реализации в 2019 году национальных проектов и необходимостью учета соответствующих финансовых ресурсов и расходов в законах о бюджетах на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов как для федерального бюджета, так и для бюджетов субъектов федерации, потребуется изменение отдельных норм Бюджетного кодекса, в том числе устанавливающих нормативы распределения доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов, в рамках бюджетного цикла текущего года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, без принятия этой поправки в Бюджетный кодекс будет невозможно принять необходимые для пополнения бюджетов регионов решения, например, решение передать субъектам федерации с 2019 года части акциза от крепкого алкоголя.