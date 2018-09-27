СМИ: завод Порошенко в Киеве передал активы иной компании накануне объявления о продаже

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Активы судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" (ранее носившего название "Ленинская кузница") были переданы другой компании накануне официального сообщения предприятия о готовящейся продаже верфи. Об этом сообщило в четверг издание "Лига", ссылаясь на данные ресурса Bihus.Info, который занимается журналистскими расследованиями на Украине.

"Согласно государственному реестру недвижимости, 14-16 августа более 60 тыс. кв. м недвижимости на столичной улице Электриков, 26, где и находится "Кузница на Рыльском", было передано предприятию ООО "Строй-Реновация", - сказано в сообщении. В нем уточняется, что компания была создана три месяца назад самой "Кузницей на Рыбальском", а ее конечными бенефициарами являются президент Украины Петр Порошенко и депутат Верховной рады, первый заместитель пропрезидентской парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

При этом отмечается, что в перечне переданного имущества находятся цеха, склады судостроительного предприятия, и собственно верфь. В расследовании указывается, что причинами передачи имущества могло послужить "желание потенциального покупателя защитить имущество от возможных посягательств или избежать выплаты долгов". По итогам 2017 года у "Кузницы на Рыбальском" было более 178 млн гривен ($6,3 млн) кредиторской задолженности, еще 78 млн гривен ($2,8 млн) по расчетам с бюджетом, а также более 1,1 млрд гривен ($39,2 млн) по полученным авансам. Завод специализируется на строительстве буксиров, морских траулеров, корпусов транспортных судов, а также кораблей для ВМС Украины. Кроме того, отмечает "Лига", на предприятии производят новые разработки оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, бронемашины и боевые модули для бронетехники.

Судостроительное предприятие сообщило 25 сентября со ссылкой на фонд "Прайм эссетс кэпитал", который управляет активами Петра Порошенко, что верфь готовят к продаже, и что якобы уже есть потенциальный "отечественный покупатель" на этот актив. Для оформления сделки необходимо получить разрешение Антимонопольного комитета Украины, а также выполнить ряд формальных процедур, сообщил завод.

В декларации за 2016 год Порошенко указывал, что он является конечным бенефициарным собственником 99 компаний, в частности акционерного общества "Международный инвестиционный банк", завода "Ленинская кузница", маркетинговой фирмы "Внешэкономсервис", страховой компании "Краина", инвестфонда "Прайм эссетс кэпитал" и других.

Порошенко, вступая на пост президента в мае 2014 года, обещал отказаться от своих бизнес-активов, кроме телевизионного "5 канала", но так и не выполнил этого. В феврале 2018 года на упрек журналистов он заявил, что его доходы за время пребывания на посту главы государства уменьшились и его "жизнь - не сахар".