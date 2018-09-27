ФАС подозревает Bristol-Myers Squibb в сговоре по делу о закупках "Р-Фарм" и Минздрава

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает российскую "дочку" американской Bristol-Myers Squibb в участии в сговоре при закупках препарата от ВИЧ, сообщил журналистам начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Это связано с антимонопольным делом в отношении Минздрава и "Р-Фарм".

Ранее ФАС обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства при закупках Минздравом в 2017 году препаратов от ВИЧ - министерство могло создать преимущества для "Р-Фарм". Если будет доказано соглашение, то для хозяйствующих субъектов предусмотрен штраф до 50% от начальной максимальной цены контрактов. Кроме того, должностные лица могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от тяжести последствий сговора. Министерство как орган власти ответственности не понесет.

Ведомство возбудило три дела в отношении "Р-Фарм" о нарушении закона о конкуренции, одно из них - из-за подозрения в сговоре с Минздравом.

"Мы проверяем серию аукционов по поставке препарата атазанавир и у нас есть вопросы к этой компании. Пока не готов сказать какие, но одно из подозрений, что они участвовали в антиконкурентном соглашении. Подтвердится или не подтвердится это подозрение - как раз проверка и покажет", - сказал Тенишев.

По его словам, на проверку Bristol-Myers Squibb понадобится месяц. Возможно, ее продлят до трех месяцев. "Вот недавно, буквально на той неделе, ее начали. Мы сейчас скопировали документы, скопировали переписку сотрудников, изучаем. Вывод делать еще рано", - резюмировал он.