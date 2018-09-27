Госдума приняла закон об ограничении въезда иностранцев, чьи счета в РФ заморожены

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить возможность отказа во въезде в Россию тем иностранцам, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Законом предусматривается запрет на въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае, если он участвует в деятельности организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Кроме того, этот запрет распространяется и на те случаи, когда средства иностранного гражданина заморожены (блокированы) решением межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, а также при наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом этого иностранного гражданина.