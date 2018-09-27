Документы о создании в Мурманской области перевалочного комплекса СПГ подпишут в сентябре

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Документы о строительстве в Ура-Губе (50 км от Мурманска в Мурманской области) перевалочного комплекса сжиженного-природного газа (СПГ) подпишут до 1 октября. Такие данные сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на выездном совместном совещании в Мурманске "Обеспечение госинтересов РФ и развитие международного сотрудничества в Арктике".

"Компании "Новатэк" необходимо обеспечить перевалку своего СПГ. <...> Чтобы не гонять газовозы дорогие <...> надо делать перевалку <…> здесь, в Ура-Губе. Решение принято, до первого октября будет принято постановление правительства, я думаю, что будут еще и другие документы, которые положат начало строительства перевалочного комплекса СПГ", - сказала она.

По словам Ковтун, планируется к перевалке 20 млн тонн в год. "Всего в пике планируется на Сабетте (Ямал-СПГ - прим. ТАСС) добывать 58 млн тонн", - пояснила она на совещании.

По итогам мероприятия губернатор пояснила журналистам, что сейчас готовится постановление правительства РФ, где отдельным пунктом должна быть обозначена задача по перспективам газификации Мурманской области, увязанной с перегрузкой СПГ. "Мы уже рассматриваем с "Новатэком" в качестве пилотных поселок Ура-Губа и поселок Видяево как первые, которые будут газифицированы от СПГ", - сказала Ковтун.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.