Медведев не сомневается, что РФ войдет в топ-5 ведущих экономик мира

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия может войти в пятерку наиболее экономически развитых стран несмотря на санкции и ограничения со стороны других государств.

"Задача сложная, соперники у нас очень серьезные, немало объективных трудностей, немало ограничений, есть и трудности, которые связаны с действиями других государств, но, тем не менее, я уверен, что эта задача вполне выполнимая", - заявил Медведев.

"Мы за ближайшие годы должны выстроить мощную, современную, конкурентоспособную экономику, выйти на темпы развития выше мировых", - перечислил цели премьер-министр. По его словам, в числе приоритетов и "создание экономики нового формата, экономики, которую создают во всех странах, - цифровой экономики". Глава кабмина привел оценку экономических ведомств, по которой вклад цифровой экономики может составить треть роста валового внутреннего продукта.

Премьер отметил также, что рассчитывает на то, что частные инвестиции за шесть лет увеличатся более чем на 10 трлн рублей. "Важнейшая задача - это работа с частными инвесторами, мы рассчитываем, что за шесть лет частные инвестиции в экономику увеличатся более чем на 10 трлн рублей", - сказал глава правительства.

Он отметил, что стоит задача довести сумму всех инвестиций до четверти объема ВВП. По его словам, правительство принимает ряд мер в этом направлении.