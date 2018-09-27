Медведев: с 2019 года восстанавливается программа по переселению из аварийного жилья

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Программа по расселению аварийного жилья будет восстановлена с 2019 года, в планах расселить более 9,5 млн квадратных метров непригодного жилья.

Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства по Основным направлениям деятельности кабмина до 2024 года.

"Со следующего года мы восстанавливаем масштабную программу по переселению людей из аварийного жилья. В планах расселить более 9,5 млн квадратных метров непригодного жилья, под эти цели мы закладываем значительное финансирование - в ближайшие три года 106 млрд рублей из федерального бюджета и 19 млрд рублей из региональных бюджетов", - сказал Медведев.

Кроме того, по словам главы кабмина, необходимо продолжить оздоравливать рынок жилищного строительства. Для этого с 1 июля 2019 года будет осуществлен переход от долевого строительства жилья к проектному финансированию.

"Это значит, что оценивать и нести риски застройщиков будут профессиональные участники рынка, то есть банки", - пояснил премьер-министр.

"Понятно, что нормальные условия жизни невозможны без качественных жилищно-коммунальных услуг. Здесь мы продолжим совершенствовать сферу управления многоквартирными домами, программу капитального ремонта", - сказал Медведев. По его словам, "нужно привлекать инвестиции, решать другие проблемы этой важной отрасли".

Ликвидация свалок

Премьер заявил, что за шесть лет необходимо привести в порядок все города, а также ликвидировать все опасные незаконные свалки, выявленные до 1 января нынешнего года. "Рост объемов строительства жилья должен сопровождаться гармоничным развитием городов. За шесть лет мы должны привести в порядок российские города, эта цель стоит, и ее необходимо исполнить", - указал глава кабинета министров.

По его мнению, также "одна из первоочередных задач - провести всю необходимую работу по ликвидации свалок". "Мы создадим новую отрасль по сбору, сортировке и переработке отходов", - заверил Медведев, добавив, что "все особо опасные незаконные свалки, которые выявлены в городах на 1 января этого года, должны быть ликвидированы". Для решения этой задачи, по его словам, следует использовать как отечественный, так и зарубежный опыт, например, Финляндии.

"Чтобы предотвратить появление таких новых особо опасных мест, в регионах должна появиться система общественного контроля", - предупредил премьер-министр. Он отметил и необходимость снижения уровня загрязнения воздуха, особенно в промышленных центрах. "Нужно провести модернизацию теплоснабжения, объектов коммунального хозяйства, спланировать транспортное сообщение так, чтобы разгрузить города от транзитных потоков", - перечислил меры председатель правительства.