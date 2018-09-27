ФАС до конца года заведет на Samsung дело о координации цен на смартфоны

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует до конца года возбудить дело о координации цен на смартфоны в отношении Samsung. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах "Недели конкуренции".

"Нет, ещё [не возбудили дело], но до конца года оно будет возбуждено точно, то есть материалы находятся на рассмотрении уже", - сказал Цариковский.

ФАС начала проверку в отношении российской "дочки" Samsung по подозрению в "незаконной экономической координации", и эта работа продлится в течение трех месяцев "как минимум", уточнил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

"Будет отрабатываться версия и о наличии антиконкурентных соглашений в деятельности этой компании. Вы знаете, что мы вообще пристальное внимание этому рынку уделяем. Мы уже вынесли решение в отношении компании LG, вынесли решение в отношении российской дочерней компании Apple. Пришло время Samsung. Там еще не один Samsung, у нас еще есть наработки. Не буду пока говорить (по каким компаниям - прим. ТАСС)", - отметил Тенишев.

ФАС ведет такие проверки с 2016 года. В частности, ведомство неоднократно обвиняло российскую "дочку" Apple в координации цен на iPhone. Летом этого года ФАС также оштрафовала LG на 2,5 млн рублей за подобные действия.