Госдума поддержала в I чтении освобождение от НДФЛ выплат судьям на приобретение жилья

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий судей от НДФЛ при предоставлении им единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.

Документ был инициирован президентом РФ и является частью президентского пакета законопроектов о статусе судей, которыми, в частности, регламентируется порядок наделения судей жильем.

Законопроект предполагает, что с 1 января 2019 года от НДФЛ освобождаются доходы судей в виде единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья либо доходы в виде жилого помещения, предоставляемого в собственность вместо такой выплаты. Льгота распространяется также на членов семей судей в случае их смерти.

Предоставление судьям выплаты или жилья вместо нее предусмотрено другим законопроектом, также внесенным в Госдуму президентом. Выплата либо жилье будут предоставлены судьям, чей стаж работы составляет не менее 10 лет и которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.