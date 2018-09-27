ФСБ и "Ростелеком-Solar" заключили соглашение о взаимодействии по предупреждению кибератак

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и "Ростелеком-Solar" заключили соглашение о взаимодействии в рамках государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), сообщает пресс-служба "Ростелеком-Solar".
Подписанный документ позволит "Ростелеком-Solar" предоставлять российским организациям сервисы по созданию и эксплуатации корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА: выполнение задач по обнаружению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак, оценке защищенности инфраструктуры и обеспечению взаимодействия корпоративных и ведомственных центров с вышестоящими центрами ГосСОПКА. ФСБ России и "Ростелеком-Solar" также договорились о проведении совместных тренировок и учений по вопросам функционирования ГосСОПКА.
"Благодаря этому соглашению мы одними из первых на рынке сможем предоставлять заказчикам целостную услугу по реализации функций корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА, закрывая таким образом соответствующий блок требований 187-ФЗ", - сказал директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком-Solar" Владимир Дрюков.
187-ФЗ вступил в силу 1 января 2018 года и обязывает органы государственной власти, государственные корпорации и другие организации создать ведомственные или корпоративные центры ГосСОПКА и необходимую техническую базу, процессы мониторинга, анализа и расследования инцидентов в соответствии с методическими рекомендациями ФСБ России.