Медведев: размер материнского капитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Размер материнского капитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В 2021 году материнский капитал вырастет до 489 тыс. рублей, - сказал он. - Мы уже заложили в бюджете деньги на его индексацию".

Медведев сообщил, что продолжится работа по созданию мест в детских садах для детей до трех лет, кроме того, правительство будет работать над повышением качества медицины с целью повышения продолжительности жизни населения.