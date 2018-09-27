Кудрин надеется, что его предложения по смягчению бюджетного правила примут в будущем

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, изложивший в своей докторской диссертации новые подходы к бюджетному правилу, выразил надежду, что правительство в будущем может воспользоваться его предложениями и внедрить их в бюджетный процесс. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я предложил новое бюджетное правило, даже по сравнению с тем, которое сейчас принято. На мой взгляд, оно еще более интересным будет и эффективным для бюджета. И целый ряд других мер, включая в отношении регионов, в отношении долговой политики", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном принятии это бюджетного правила в России, Кудрин сказал, что это "зависит от того, насколько оно понравится всем", а также выразил надежду, что "когда-то его примут".

Предложения Кудрина

В частности, в его диссертации отмечается, что на 2019-2020 годы может быть реализовано уже принятое бюджетное правило, "смягченное" за счет повышения базовой цены на нефть до $45 за баррель (в постоянных ценах) и увеличения предельных расходов на 0,5% ВВП при аналогичном росте первичного дефицита, покрывать которой предлагается посредством поступлений от приватизации в размере 0,1-0,2% ВВП и в оставшейся части за счет государственных заимствований.

Начиная с 2021 года можно перейти к новой модели бюджетного правила, при которой расходы федерального бюджета (как планируемые, так и фактические) должны быть ограничены суммой структурных (очищенных от циклических колебаний экономического развития) ненефтегазовых доходов и нефтегазовых доходов на уровне "цены отсечения", а также расходов на обслуживание госдолга (не более 1% ВВП) и разрешенной величины первичного дефицита (не более 0,5% ВВП).

После 2024 года, для обеспечения долгосрочной сбалансированности федерального бюджета, можно ужесточить бюджетное правило за счет перехода к нулевому первичному или даже общему дефициту в границах пятилетнего периода. При недополучении доходов или необходимости увеличить расходы для контрциклической поддержки экономики можно будет временно повысить дефицит под обязательство погасить его в течение последующих четырех лет.

Кудрин указывает в своей диссертации, что дополнительно с целью придать правилам большую гибкость для адаптации бюджета к краткосрочным макроэкономическим и финансовым шокам можно предусмотреть право правительства при экстремальных шоках (сокращение реальной величины доходов федерального бюджета, например, не менее чем на 10-15% в течение одного года) краткосрочно (на один-два года) увеличивать первичный структурный дефицит.

Также Кудрин в своей диссертации предлагает ввести потолок ежегодного расходования суверенных резервов. "Например, можно ввести ограничение по числу лет, на которые должно хватить накопленных ликвидных суверенных активов для финансирования расходных обязательств при среднесрочном падении цены на нефть (например, на три года - период составления федерального бюджета), или ввести ограничение на ежегодные траты не более 30% остатков средств в РФ на начало каждого года", - говорится в документе.

Переход к новой, модифицированной версии бюджетных правил следует осуществлять поэтапно, с учетом размеров накопленных суверенных резервов, объема госдолга и, главное, завершенности бюджетного и налогового маневров, упомянутых выше.

Переходные положения новой конструкции бюджетных правил начали реализовываться уже в 2017 году, после принятия решения о сохранении дополнительных нефтегазовых доходов, формируемых при превышении ценой на нефть отметки $40 за баррель и проведении операции на валютном рынке во взаимодействии с Банком России по покупке иностранной валюты в эквивалентных объемах.