Искусственный интеллект будет контролировать качество сырья на Кольской ГМК

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Кольская горно-металлургическая компания (входит в "Норникель") внедрила пилотный проект по контролю над качеством продукции с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Колькой ГМК.
"На обогатительной фабрике Кольской ГМК реализован пилотный проект по контролю готовой продукции участка брикетирования с применением "слабого" искусственного интеллекта и машинного зрения. Подобные технологические решения в КГМК внедрены впервые", - сообщает пресс-служба.
Машинное зрение - одна из наиболее быстро развивающихся и востребованных областей применения искусственного интеллекта. Комплекс специального оборудования включает в себя видеокамеру, установленную над конвейером готовой продукции и три нейронных сети, которые на основании полученного видеосигнала способны распознавать материал, движущийся по транспортеру и классифицировать его по качеству.
Вся собранные сведения сначала попадают в базу данных, где проходят обработку, а затем в виде изображений, графиков и таблиц поступают на рассмотрение руководителям обогатительной фабрики практически в режиме реального времени. В представленной информации анализируется, как отработала каждая из смен. Это позволяет оперативно контролировать соблюдение технологических режимов, влиять на характеристики выпускаемой продукции.
В дальнейшем подобные решения могут быть внедрены на других переделах технологической цепочки КГМК. Сейчас система контроля готовой продукции способна распознавать наличие материала на конвейере с точностью до 98%, производить классификацию типа материала с точностью до 87%.
Участок брикетирования обогатительной фабрики Кольской ГМК отвечает за подготовку медно-никелевого концентрата к плавке. Здесь применяется технология, при которой сырье подвергается механическому прессованию.