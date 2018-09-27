Кабмин в 2019 году представит дополнительные меры по снижению уровня бедности в России

"Следующая тема, одна из самых сложных, это национальная цель - это снижение в два раза уровня бедности. Сейчас мы видим, что те меры, которые есть пока, не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза, поэтому мы в настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту "Демография", так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза и предполагаем, что в 2019 году как по проекту "Демография", так и по национальной цели снижения бедности мы выйдем с дополнительными мерами по поддержке наших граждан", - сказала Голикова.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России подготовит пакет дополнительных мер по снижению бедности в 2019 году. Об этом сообщила в четверг журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметила положительную тенденцию по снижению бедности по итогам первого полугодия 2018 года. "Сейчас мы наблюдаем пока не такую явную, как нам бы хотелось, но положительную тенденцию по снижению бедности. Вы знаете, что за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым полугодием прошлого года снижение составило 1,1 млн человек", - заявила она.

Голикова добавила, что судить о ситуации по первому полугодию достаточно сложно, потому что в первом календарном квартале всегда меньше рабочих дней, чем в других, поэтому показатели здесь держатся на высоком уровне. "Есть смысл дождаться показателей третьего квартала 2018 года, чтобы оценить складывающиеся тенденции", - считает она.

Вице-премьер также прокомментировала слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что уровень бедности в России остается по-прежнему высоким. "Алексей Кудрин не сказал ничего нового. Поскольку речь шла о 2017 годе, поскольку рассматривался вопрос исполнения бюджета 2017 года, то, безусловно, Алексей Леонидович приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года. Действительно, по 2017 году показатели бедности были достаточно высокими, и ровно поэтому и в послании президента, и в указе президента 2018 года снижение бедности было обозначено как национальная цель", - заключила Голикова.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в четверг в Госдуме, заявил о том, что уровень бедности в России остается высоким, при этом в 2018 году впервые за четыре года ожидается рост доходов населения, в том числе пенсионеров.

Снижение бедности в России является национальной задачей в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина.