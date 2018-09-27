Ростех обеспечит систему видеонаблюдения на транспорте функцией распознавания лиц

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Система видеоконтроля для пассажирского транспорта, разработанная "Росэлектроникой" (входит в Ростех), получила новые функции - распознавание и верификацию лиц пассажиров за 3-5 секунд, говорится в сообщении "Росэлектроники". Технология способна по изображению с камер над дверными проходами подсчитать количество пассажиров в транспорте.
"Она позволяет отказаться от дополнительных датчиков и систем контроля открытия и закрытия дверей, снизив стоимость оборудования для оснащения городского транспорта. Алгоритм обработки видеоданных подсчитывает количество пассажиров с точностью до 100%", - говорится в сообщении.
Система анализирует число пассажиров на каждой из остановок, что позволяет спрогнозировать загруженность транспорта.
Идентификация личности
Технология идентифицирует личность, снимая два биометрических параметра: 3D образ лица и радужную оболочку глаза.
"Алгоритм распознает и верифицирует субъекта за 3-5 секунд даже при наклоне и повороте головы, изменении внешности при помощи парика, очков, бороды или в результате естественного старения", - отмечается в пресс-релизе компании.
Система видеоконтроля может накапливать информацию и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов для идентификации правонарушителей. Аналогичная технология применяется Федеральной миграционной службой при изготовлении биометрических заграничных паспортов.
Видеоконтроль уже применяется в пассажирских автобусах Санкт-Петербурга. С момента установки системы в транспортных средствах северной столицы все ДТП с пострадавшими и ДТП по вине водителей были разобраны с помощью данных видеомониторинга.