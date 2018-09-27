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Минпромторг не рассматривает возможность введения маркировки детского питания

В пресс-службе ведомства отметили, что могут рассматривать для маркировки новые товарные группы только "после внятного запроса заинтересованного бизнеса-сообщества"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минпромторг на данный момент не рассматривает возможность введения обязательной маркировки на продукцию детского питания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Сегодня вопрос о скором введении обязательной маркировки детского питания на повестке дня не стоит. Поэтому беспокойства бизнес-сообщества абсолютно излишни. Мы можем рассматривать для маркировки новые товарные группы (сверх тех, которые уже сейчас предусмотрены решениями правительства) только после внятного запроса заинтересованного бизнеса-сообщества, после широкого обсуждения и после успешного проведения пилотного проекта. Ничего подобного пока нет", - сказали в министерстве.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что ассоциация "Русбренд" 14 сентября направила главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, попросив не включать детское питание в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке контрольно-идентификационными знаками. По данным "Русбренда", отмечало издание, включить детское питание в перечень маркируемых товаров предложил в конце августа в ходе заседания коллегии экспертного совета при Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Сегодня маркируются только определенные виды товаров: лекарства, табачная продукция, шубы.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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