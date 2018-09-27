Бесплатные тренинги по изменениям в законодательстве пройдут для малых предприятий Москвы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Серия бесплатных тренингов, посвященных изменениям в законодательстве, пройдет в Москве для представителей малых и средних предприятий столицы. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"В ближайшие дни в столице стартует серия из 70 тренингов об изменениях в законодательстве для руководителей, юристов, специалистов кадровых и бухгалтерских служб малых и средних предприятий", - сказал он.

Ранее, по результатам опроса пользователей услуг ГБУ "Малый бизнес Москвы" (подведомственная структура департамента - прим. ТАСС), более 30% респондентов отметили свой интерес к нововведениям в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность. Таким образом, с помощью бесплатных тренингов представители коммерческих компаний узнают о последних изменениях законов, регулирующих работу предприятий.

В ГБУ пояснили ТАСС, что законодательство города Москвы ежегодно вносится порядка 200 изменений, а федеральное законодательство претерпевает около 3 тыс. правок в год. Здесь убеждены, что подобные обучающие мероприятия позволят повысить общий уровень предпринимательских компетенций и помогут лучше ориентироваться в современной нормативно-правовой базе.

Как ожидается, темы тренингов будут разбиты на блоки по сферам деятельности сотрудника компании. Длительность каждого тренинга - от двух до шести академических часов. Занятия будут проходить до 30 ноября в Русской школе управления, а зарегистрироваться для участия в мероприятиях можно на официальном сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы".