СМИ: Китай принял меры по упрощению с 1 ноября процедуры таможенной очистки

ТАСС, 27 сентября. Главное таможенное управление КНР объявило в четверг о сокращении перечня документов, подлежащих проверке при таможенной очистке товаров. Согласно заявлению ведомства, принятые меры вступят в силу с 1 ноября этого года и будут направлены на содействие развитию внешней торговли Китая.

"[Перечень] подлежащих таможенной проверке документов при ввозе или вывозе товаров будет сокращен с 86 до 48 наименований, с 1 ноября [текущего года]", - сказал на брифинге сотрудник управления Чжан Гуанчжи, его слова приводит агентство Синьхуа. По словам чиновника, принятые меры будут способствовать "упрощению процедур [таможенной очистки], ускорению выборочных проверок и раскрытия информации, а также модернизации оформления грузовой таможенной декларации".

Как ожидается, введение в действие новых правил позволит "к концу этого года сократить время таможенной очистки на треть". Согласно прогнозу ведомства, уже в 2021 году оформление экспортных поставок потребует около 6 часов 15 минут, импортных - порядка 48 часов. По данным управления, это "в два раза меньше показателей 2017 года".

"Принятые меры будут в том числе способствовать снижению административных сборов, - продолжил Чжан Гуанчжи. - До конца года их сумма в среднем снизится на $100 по сравнению с 2017 годом".

Как сообщается, сокращение перечня подлежащих проверке документов демонстрирует приверженность Китая реализации принципа "одного окна". Как ожидается, к концу 2018 года, "объем оказываемых по этому принципу таможенных услуг составит 80% от общего числа, а к 2020 году достигнет отметки 100%".

Принцип "одного окна" был введен в Китае в ноябре прошлого года. Это механизм упрощения таможенных процедур, при котором все необходимые формальности выполняет таможенная служба, также уполномоченная оформлять документы на груз. Как отмечается, введение принципа в действие позволяет минимизировать повторные проверки одного и того же товара различными контролирующими органами.