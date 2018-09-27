Росатом: специализированные терминалы станут опорными точками на СМП

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Специализированные терминалы, станут опорными точками на Северном морском пути, их создание будет напрямую зависеть от инвестора, сообщил в четверг ТАСС руководитель дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша.

"На мой взгляд слово "порты" будет не очень применимо, потому что будут крупные специализированные терминалы <…> и не порт будет строиться и подтягиваться к нему ресурс, а наоборот. Основные точки будут там, где инвестор будет добывать свою грузовую базу. Как только он поймет, что это груз ему выгодно вывезти, он построит [терминал] вместе с нами", - рассказал Рукша ТАСС в кулуарах форума "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики". При этом он добавил, что Росатому для совместных работ с инвестором нужны дополнительные компетенции, так как по закону акватории и каналы находятся в государственной собственности.

"На мой взгляд, ближайшие 15-20 лет развитие и грузовая база для Северного морского пути будет в основном углеводородное сырье, <…> это сырая нефть, сжиженный газ и уголь. Это всегда обычные специализированные терминалы - не в том понимании, как порт Усть-Луга, Санкт-Петербург", - пояснил Рукша. По словам руководителя дирекции, сейчас основной рынок сбыта топлива - азиатско-тихоокеанский регион. Администрации Северного морского пути предстоит освоить круглогодичную навигацию по всей трассе СМП - отметил Рукша, уточнив, что ранее эта задача никак не решалась.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.