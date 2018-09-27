В Псковской области приняли закон, регламентирующий создание промышленных технопарков

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты псковского областного собрания на очередной сессии в четверг ввели в региональное законодательство новое понятие - промышленный технопарк, передает корреспондент ТАСС. Это решение дает право единственному в регионе технопарку "Электрополис" (существует в регионе с 2017 года) получить финансовую поддержку за счет областного бюджета.

"За 38 депутатов, закон [о промышленной политике в Псковской области] принимается", - объявил спикер областного собрания депутатов Александр Котов.

Фактически первый промышленный технопарк "Электрополис" был создан в Псковской области в 2017 году. Сейчас в его состав входит два резидента: ООО "ЗЭТО-Газовые технологии" и ЗАО "Завод электротехнического оборудования". Они занимаются разработкой и производством электротехнической продукции, не имеющей аналогов в России.

Как следует из пояснительной записки к закону, благодаря принятому документу предприятия технопарка смогут получить поддержку за счет средств областного бюджета. "Предусматривается включение в закон области нового понятия - промышленные технопарки, регулируются вопросы, связанные с их созданием. [Закон] позволит оказать поддержку в виде компенсации фактически понесенных затрат на капитальное строительство, модернизацию и реконструкцию производственных помещений промышленного технопарка, в случае если расходы на указанную компенсацию будут предусмотрены в областном бюджете в 2019 году", - отмечается в документе.

По оценке экспертов, сейчас транспортный и инженерный потенциал технопарка позволяет разместить на его территории от 10 до 20 резидентов, ведущих деятельность в сфере освоения новых производств и выпуска промышленной продукции.

Ранее, на июльской сессии, депутаты псковского областного собрания поддержали инициативу администрации региона о снижении налоговой нагрузки на предприятия, являющиеся резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино". С 2019 года ее резиденты будут уплачивать налог по пониженной ставке, начиная с момента получения первой прибыли.