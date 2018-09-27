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Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,1 млрд

Как отметил Центробанк, увеличение произошло в результате положительной переоценки и монетизации золота

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 21 сентября 2018 года составили $462 млрд, что на $1,1 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отметил регулятор, увеличение резервов на 0,2% произошло в результате положительной переоценки и монетизации золота.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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