Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,1 млрд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 21 сентября 2018 года составили $462 млрд, что на $1,1 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Как отметил регулятор, увеличение резервов на 0,2% произошло в результате положительной переоценки и монетизации золота.
Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.