Венесуэла не исключает атаки на криптовалюту петро

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Венесуэла не исключает атаки на национальную криптовалюту петро со стороны США и пытается себя обезопасить, сотрудничая с Россией, Китаем, Индией и другими странами, которые проявляют в своей политике большую самостоятельность. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

По его словам, петро достаточно хорошо развивается и, в отличие от других криптовалют, подкреплен венесуэльской нефтяной корзиной. "Что касается финансовых операций с участием петро, то мы можем заверить в их безопасности и надежности, так как каждый петро будет подкреплен определенным количеством баррелей нефти по международной цене", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос о возможных атаках недоброжелателей Венесуэлы на данную валюту, Тортоса отметил, что "это больше, чем опасения". "Уверены в том, что атаки на петро не заставят себя ждать, - указал он. - В декабре 2017 года, когда разработка данной системы была уже на продвинутой стадии, когда мы уже вот-вот должны были внедрить на официальном уровне нашу систему и об этом было заявлено нашим президентом [Николасом Мадуро], за несколько недель до официального запуска президент [США Дональд] Трамп вместе с министерством финансов заявили о том, что любая компания или физическое лицо, которое приобрело петро или осуществило операции с петро, будут подвергнуты санкциям. После этого президент Мадуро решил, что нужно глубже изучить этот вопрос, с большей осторожностью озвучивать планы и не давать времени противникам принять контрмеры".

Посол обратил внимание на то, что на сегодняшний день практически все страны находятся под некоторым контролем США, так как все основополагающие ресурсы продаются в долларах. "Кроме Китая, на данный момент нет стран, которые осмелились бы пойти против и попробовать внедрить проведение транзакций в национальной валюте, - пояснил он. - Лидеру Ливии [Муаммару Каддафи] это стоило жизни. Мы также пережили преждевременную кончину лидера Уго Чавеса, но президент Николас Мадуро продолжает его политику".

"Нужно понимать, что, когда мы вступаем в контакт по этому вопросу с другими странами, они автоматически оказываются под большим давлением США, им также поступают угрозы, поэтому мы развиваем проект петро и сотрудничаем в рамках этого проекта с такими странами, как Россия, Китай, Индия, которые проявляют в своей политике большую самостоятельность, - подчеркнул Фариа Тортоса. - Надеемся, что с этими странами у нас это получится. Будем над этим работать".