Депутаты Ингушетии приняли закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ингушетии в третьем, окончательном чтении приняли поправки, предполагающие сохранение в полном объеме региональных льгот для мужчин и женщин, достигших 55 и 60 лет соответственно, говорится в четверг в сообщении пресс-службы Народного собрания республики.
"Депутаты Народного собрания Ингушетии сегодня во втором и в окончательном третьем чтении приняли поправки к республиканскому законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Ингушетии", его целью является сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста, а это женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. В частности, это касается льготного проезда в общественном транспорте, льгот при оплате услуг ЖКХ, льгот для специалистов села и реабилитированных лиц", - говорится в сообщении.
Проект закона в Народное собрание Ингушетии внесла фракция партии "Единая Россия".
Госдума в четверг приняла на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.
Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне. К второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.