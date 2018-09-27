Инвесторы из Азербайджана вложат 8 млрд рублей в строительство санаториев на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Азербайджанские инвесторы вложат 8 млрд рублей в строительство и реконструкцию санаториев на Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край). Три проекта реализуются в Железноводске и Кисловодске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора края Владимира Владимирова по итогам его выступления на экспертной площадке российско-азербайджанского межрегионального форума.
"Реализуются проекты по строительству и реконструкции санатория в Железноводске (на 400 мест) и двух в Кисловодске (на 500 и на 600 мест). Общая стоимость объектов превышает 8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В правительстве региона отмечают, что у края уже есть опыт сотрудничества с инвесторами из Азербайджана в туристической сфере. В 2016 году в Ессентуках был построен санаторий "Источник", общий объем инвестиций превысил 1,5 млрд рублей.
По данным пресс-службы, ежегодно число мест размещения на Кавказских Минеральных Водах увеличивается на 1 тыс. мест, что позволяет принимать больше туристов. Турпоток на Ставрополье растет на 8-9% в год. По прогнозам, в 2018 году он может составить около 1,5 млн человек, в 2020 году прогнозируется выход на уровень 2 млн человек в год.