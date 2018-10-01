Вывозишь — заплати. Что значит изменение экспортной пошлины на нефть

В России с 1 октября экспортная пошлина на нефть повышается на $7,5 — до $137,5 за тонну. Также изменится ставка пошлины и для других нефтепродуктов.
ТАСС объясняет, что это значит и как связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли.
Что такое экспортная пошлина?
Как понятно из названия, это — плата за вывоз товара, в данном случае — нефтепродуктов, за пределы России.
Природные ресурсы — специфический фактор производства. Одна из характерных особенностей — они находятся в монопольном владении государства. В российской "нефтянке" платеж за пользование таким "фактором" сейчас складывается из двух составляющих:
- экспортной пошлины;
- налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Как рассчитывается эта плата?
Экспортные пошлины рассчитываются от средней цены на нефть на мировом рынке. То есть закономерность простая: если растут мировые цены на нефть, то увеличиваются и экспортные пошлины.
А цены на нефть растут. Так, марка Brent в конце сентября 2018 года обновила четырехлетние максимумы, превысив уровень $81 за баррель.
При этом средняя цена российской марки Urals за период с 15 августа по 14 сентября составила $74,46 за баррель, или $543,5 за тонну. Стоимость отечественной нефти тоже, кстати, рассчитывается из расчета цены на эталонную Brent.
Подробнее о формулах и методиках расчета экспортных пошлин можно узнать в соответствующем решении правительства.
Кроме того, при вывозе нефти и нефтепродуктов в страны Таможенного союза — Беларусь, Казахстан и Киргизию — действуют отдельные льготы.
И сколько получает бюджет?
В 2017 году в российский бюджет поступило 5,97 трлн рублей нефтегазовых доходов, то есть 103% от прогнозного показателя. Всего в минувшем году доходы федерального бюджета составили 15,1 трлн рублей, а значит их нефтегазовая часть — около 40%.
При этом Федеральная налоговая служба сообщила, что доходы от экспорта российских энергоресурсов в 2017 году выросли на 27,1%, а за первые семь месяцев 2018 года — на 31,7%. При этом в январе — июле 2018 года продажа нефти за рубеж принесла в казну $71,24 млрд, а нефтепродуктов — $44,8 млрд.
Я читал о налоговом маневре в "нефтянке". Повышение с ним как-то связано?
Нет, не связано.
Минфин каждый месяц занимается корректировкой размера экспортной пошлины на нефть. Это следует из данных на сайте ведомства. Поэтому ничего удивительно в повышении или понижении платежа с 1 числа каждого месяца нет.
Налоговый маневр совсем о другом.
Он, наоборот, предусматривает с 2019 года поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены на нефть и параллельное увеличение НДПИ. Власти рассчитывают, что дополнительные доходы от НДПИ составят 10,8 трлн рублей. При этом потери бюджета от реформы за тот же период оцениваются в 3,4 трлн рублей.
Подробнее о маневре, его плюсах/минусах и аргументах сторон читайте в материале ТАСС.
Арина Раксина