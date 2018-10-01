Вывозишь — заплати. Что значит изменение экспортной пошлины на нефть

Нет, не связано.

Минфин каждый месяц занимается корректировкой размера экспортной пошлины на нефть. Это следует из данных на сайте ведомства. Поэтому ничего удивительно в повышении или понижении платежа с 1 числа каждого месяца нет.

Налоговый маневр совсем о другом.

Он, наоборот, предусматривает с 2019 года поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены на нефть и параллельное увеличение НДПИ. Власти рассчитывают, что дополнительные доходы от НДПИ составят 10,8 трлн рублей. При этом потери бюджета от реформы за тот же период оцениваются в 3,4 трлн рублей.

Подробнее о маневре, его плюсах/минусах и аргументах сторон читайте в материале ТАСС.