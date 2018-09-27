Трюдо: США не нравится жесткая позиция Канады на переговорах по NAFTA, но так должно быть

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Жесткая позиция Канады на переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) не нравится Соединенным Штатам, но так и должно быть, хотя хорошая сделка по-прежнему возможна. С такой позицией в четверг выступил перед журналистами канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Оттаве перед началом заседания национального парламента.

"Американцы считают, что переговоры идут тяжело, потому что канадцы жесткие переговорщики, как и положено им быть, - сказал он. - Но хорошая и честная сделка еще возможна. Мы не подпишем плохой для Канады договор".

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение Трюдо о проведении двусторонней встречи на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за неуступчивой позиции Оттавы на переговорах по NAFTA. Он также заявил, что США не нравится представитель Канады на переговорах. Оттаву на консультациях представляет глава МИД Христя Фриланд.

По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. В Вашингтоне на прошлой неделе прошли очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.

Как сообщалось ранее, переговоры проходят в напряженной обстановке. В частности, одним из камней преткновения является глава 19 Договора о NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде. Канада хочет сохранить ее и в новой редакции, а США выступают против.