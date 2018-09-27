В дирекции Севморпути заявили об отсутствии планов по отмене круизов до Северного полюса

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вопрос об отмене круизов до северного полюса на ледоколах пока не стоит. Об этом ТАСС в кулуарах регионального общественного форума-диалога "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" сообщил в четверг руководитель дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша.

"С увеличением количества ледоколов, скорее всего, это будет интересно именно для конкретного ледокола "50 лет Победы", он специализирован, немножко изменен, у него настройка делалась с учетом возможных круизных рейсов - все будет определяться экономикой. На сегодня для конкретного ледокола она интересна, особенно если заказы есть, хотя все последние годы все пять рейсов - были на 100% заполнены. Поэтому пока не стоит такой вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об отмене арктических круизов.

Он отметил, что такие туры являются далеко не первоочередным экономическим интересом, доход от них не превышает 2% в общей структуре. "Как только начнется восточный маршрут при расширенной навигации, все будет зависеть от реализации крупных инвестпроектов", - заключил он.

Арктические круизы проводятся на российских атомных ледоколах с 1991 года. Это помогло поддержать атомный флот в 1990-е, когда морские перевозки в Арктике резко сократились. Туристов последние годы традиционно доставляет новейший и самый крупный в мире атомный ледокол "50 лет Победы".

Как ранее сообщали в компании, в основном арктический туризм привлекает жителей США и Европы, но в последние годы отмечается рост числа представителей азиатских стран и россиян. Участники круиза посещают острова архипелага Земля Франца-Иосифа со знаменитыми птичьими базарами и лежбищами морских животных, а на самом полюсе желающим предлагают купание в проруби в воде Северного Ледовитого океана. Стоимость круиза составляет свыше $25 тыс. на человека.

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.