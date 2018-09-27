Власти Ленобласти сообщили о готовности проекта соглашения о партнерстве с Азербайджаном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Ленинградская область готова к заключению соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном, а также к развитию межмуниципальных связей. Об этом заявил вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов на полях Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона.

"Мы готовы существенно обогатить наши связи, заключив "диагональное" соглашение, направленное на дальнейшую интенсификацию взаимовыгодного диалога. Мы предполагаем и развитие межмуниципального взаимодействия, что также обсуждается нами на современном этапе", - цитирует пресс-служба Перминова.

Курирующий внешние связи вице-губернатор также отметил "традиционно тесное сотрудничество региона с азербайджанскими партнерами в духе стратегических отношений".

Как уточнили в пресс-службе Ленинградской области, проект соглашения между правительствами субъекта РФ и Азербайджанской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях разработан "в соответствии с договоренностью с азербайджанской стороной". Он прошел согласование в министерствах и ведомствах РФ, заключение соглашения согласовано распоряжением правительства России в 2015 году.

В мае 2017 года вопросы согласования азербайджанской стороной проекта соглашения обсуждались на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с Генеральным консулом Азербайджана в Санкт-Петербурге Султаном Гасымовым. В администрации ТАСС уточнили, что наряду с этим рассматриваются перспективы установления прямых отношений городов с азербайджанскими побратимами, в частности, для Гатчины.

В 2017 году торговый оборот Ленинградской области с Азербайджаном вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, в первом полугодии 2018 года также наблюдалась позитивная динамика показателя к аналогичному периоду прошлого года, указали в пресс-службе региона. Отмечается также, что стороны поддерживают активный обмен делегациями и связи в гуманитарной сфере, представители азербайджанской национально-культурных объединений являются постоянными участниками общественных проектов на территории субъекта.