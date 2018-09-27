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Не менее восьми новых промпредприятий появятся в Петербурге до конца года

Губернатор города подчеркнул, что петербургской промышленности предстоит ответить на новые вызовы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь новых промышленных предприятий должны открыться в Санкт-Петербурге до конца года. О таких планах заявил губернатор Георгий Полтавченко, выступая перед членами городского Союза промышленников и предпринимателей.

"Индекс промышленного производства в нашем городе уже растет 35 месяцев подряд. За неполные три последних года мы открыли более 50 новых предприятий, до конца года мы планируем открыть еще не менее восьми", - сказал Полтавченко.

Также он отметил, что петербургской промышленности предстоит ответить на новые вызовы. "Доступ к зарубежным финансовым ресурсам и к покупке передовых технологий все чаще перекрывают западные санкции, и ситуация сложная. В этой ситуации нам и предстоит выполнить задачу, которую ставит президент по цифровизации экономики, реализации национальной технологической инициативы и развитию несырьевого экспорта и переходу на новый технологический уклад", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в Петербурге есть мощная технологическая база. По его словам, очень важно искать, правильно поддерживать и внедрять новые разработки инженеров и ученых города.

"Передовые предприятия могли бы, на мой взгляд, иметь собственные стартап-направления исходя из специфики своей деятельности", - сказал губернатор.

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Полтавченко, Георгий СергеевичРоссияСанкт-Петербург
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