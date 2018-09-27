Ростех построит первый в РФ испытательный комплекс для авиадвигателей большой тяги

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) создаст на базе АО "ОДК - Пермские моторы" первый в России комплекс для испытаний новых авиационных двигателей большой тяги, таких как ПД-35. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Стоимость проекта составляет около 20 млрд рублей, первые испытательные стенды будут построены в 2021 году", - указали в Ростехе.

"Испытательный комплекс будет построен на территории загородной испытательной станции АО "ОДК - Пермские моторы" в поселке Новые Ляды (Пермский край). Здесь будет возведено порядка 40 тыс. кв. м производственных, административно- бытовых и инженерных площадей и установлено самое современное оборудование. В составе комплекса появятся корпус окончательной сборки и подготовки двигателей к испытаниям, логистический центр, различные вспомогательные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры", - сообщили в Ростехе, указав, что также будут созданы стенды для испытания узлов двигателя: компрессоров высокого и низкого давления, камер сгорания и других. Проектирование объектов уже началось.

"Фактически готов к выходу на рынок двигатель ПД-14, на основе его опыта создается двигатель большой тяги ПД-35. Сейчас одна из важнейших задач - создание соответствующей инфраструктуры для его испытаний. Двигатель такой размерности и с такими характеристиками испытывать пока негде - в истории СССР и России подобный испытательный комплекс строится впервые. Реализация этого проекта позволит качественно выполнить программу ПД-35 и даст новый толчок для дальнейшего развития конструкторской школы российского двигателестроения", - отмечает индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, слова которого привели в пресс-службе.

Разработка двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов ведется на основе опыта создания двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21-300. В проекте будут задействованы самые современные конструктивные решения - композиционные лопатки вентилятора, высокоэффективный компрессор высокого давления, малоэмиссионная камера сгорания, турбина высокого давления с расширенным температурным диапазоном, цифровая система управления. Также будут применены новые материалы и методы производства - аддитивные технологии, ротационная сварка трением, сложнофасонное литье.

"Первостепенное значение для проекта ПД-35 имеет разработка и экспериментальная отработка наиболее современных и наукоемких технологий, поэтому работа ведется при участии ведущих отраслевых институтов РФ. В настоящее время определен конструктивный облик ПД-35, проводятся расчетно-экспериментальные работы по оценке достижимости заданных параметров. Двигатель-демонстратор ПД-35 планируется создать к 2023 году, опытно-конструкторская работа в целом должна быть завершена в 2025 году", - указали в госкорпорации.